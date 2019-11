Na seksschandaal ligt prins Andrew opnieuw onder vuur: “Hij is de ergste van de koninklijke familie”

Prins Andrew ligt opnieuw zwaar onder vuur. Eerder deze week was er de controverse rond het “rampzalige” tv-interview waarin hij zich probeerde te verdedigen tegen aantijgingen van seksueel misbruik, nu wordt de Britse prins beschuldigd van racisme. “Mijn mond viel open van verbazing door wat hij allemaal durfde te zeggen.”

De beschuldigingen komen van Jacqui Smith, voormalig Brits minister van Binnenlandse Zaken. In een podcast vertelde ze over een staatsdiner van de Saudische koninklijke familie dat ze ooit samen met de omstreden prins had bijgewoond. “We zaten samen aan tafel. De dingen die hij toen vertelde over Arabieren, de zogenoemde grapjes… Dat hij dacht dat we zoiets grappig konden vinden. Ik denk niet dat hij erg snugger is, hij weet gewoon niet hoe hij zich moet gedragen. Hij is de ergste van de hele koninklijke familie”, aldus Smith.

Wat Andrew precies gezegd heeft, wilde Smith niet herhalen. Racistische verwijten ten opzichte van Arabieren. “Te erg voor woorden. Onze mond viel letterlijk open van verbazing door wat hij allemaal zei, durfde te zeggen. Zijn commentaren gingen over kamelen. En ze zijn erger dan je je kan voorstellen.”

Ook maandag werd de prins al beschuldigd van racisme. Dit keer door Rohan Silva, een voormalige topmedewerker van oud-premier David Cameron. Volgens Silva gebruikte Andrew zeven jaar geleden tijdens een vergadering in Buckinham Palace het zinnetje “niggas in the woodpile”. Ofwel: negers op de brandstapel.

Het Koninklijk Paleis ontkent alle beschuldigingen met klem. “Zijne Koninklijke Hoogheid heeft jarenlang veel werk verricht in het Midden-Oosten. Hij heeft veel vrienden in de regio en tolereert geen enkele vorm van racisme.”

Ook het tv-interview dat hij gaf om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarigen in de zaak-Epstein, lijkt niet goed uit te draaien voor de prins. Meerdere goede doelen waaraan hij verbonden is en sponsors van zijn maatschappelijke activiteiten hebben al laten weten zich te “beraden” over de vraag of ze hun relatie met de prins nog wel willen voortzetten. De bedrijven KPMG en Aon hebben zelfs al laten weten volledig afstand te nemen van de hertog van York.