Politieagente uit Hasselt is op zoek naar haar gestolen hond. Video: TV Limburg

Hasselt - Een Hasseltse doet een emotionele oproep omdat ze een sterk vermoeden heeft dat haar uitgebroken hond gestolen is. De vrouw die bij de politie werkt, heeft een speurhond ingeschakeld en die raakt honderd meter van haar huis het spoor bijster.

De Chinese behaarde naakthond moet dus zijn meegenomen door onbekenden. Niemand in de buurt heeft de achtjarige hond gezien, en er is evenmin een kadaver gevonden. De vrouw is ten einde raad.