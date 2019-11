Veroordeelde pater opnieuw verdacht van misbruik: “Hij mocht nooit meer met kinderen in contact komen”

/ Gent -

Luk D. (50), de pater die al eens veroordeeld werd en een contactverbod met minderjarigen kreeg nadat hij twee jongens had misbruikt in een Gents internaat, wordt opnieuw verdacht van kindermisbruik. Dit keer zouden de feiten plaatsgevonden hebben in de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar de man ondanks zijn veroordeling naar verhuisde en directeur werd van hulporganisatie Caritas. Luk D. zelf ontkent.