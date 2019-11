De terugkeer van het verbannen personage van F.C. De Kampioenen op tv: “Ik ben niet trots op mijn passage”

Heb ik gelijk of heb ik gelijk? De slagzin van Bernard Theofiel Waterslaeghers, alias BTW, is lang niet de populairste quote uit FC De Kampioenen. Het personage van Jakob Beks kon de kijkers nooit bekoren. De afleveringen waarin hij meespeelde, scoorden geen hoge kijkcijfers en worden amper heruitgezonden. Maar volgende maand keert BTW terug, op het kleine én grote scherm. “Aanvankelijk stond ik niet te springen”, zegt Beks.