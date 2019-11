Rode Duivels met B-ploeg tegen Cyprus: Mignolet, Cobbaut, Vanaken en Benteke starten

De Rode Duivels starten aan hun laatste kwalificatiematch tegen Cyprus met een B-ploeg. Simon Mignolet, Elias Cobbaut, Hans Vanaken en Christian Benteke staan verrassend in de basis en ook Jason Denayer, Youri Tielemans en Yannick Carrasco starten.

Volg België-Cyprus hier LIVE.

Debutant Elias Cobbaut, doelman Simon Mignolet, Hans Vanaken en aanvaller Christian Benteke verschijnen aan de aftrap. In vergelijking met de met 1-4 gewonnen interland van zaterdag in Rusland verdwijnen Thibaut Courtois, Dedryck Boyata, Axel Witsel, Timothy Castagne, Dries Mertens en Romelu Lukaku naar de bank. Thomas Vermaelen wordt uit voorzorg gespaard tegen de Cyprioten.

Mignolet krijgt zo een driemansverdediging met daarin naast de linksvoetige Cobbaut ook vaste waarde Toby Alderweireld en Jason Denayer. Youri Tielemans en Vanaken zijn het centrale koppel op het middenveld, Thorgan Hazard en Yannick Carrasco staan op de flanken. Voorin spelen aanvoerder Eden Hazard en Kevin De Bruyne in steun van Benteke.

Galawedstrijd

De laatste EK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels moet een heuse galawedstrijd worden, ook letterlijk. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) haalde voor de gelegenheid de Italiaans-Amerikaanse zangeres Gala voor een live-optreden naar Brussel. Zij zal haar hit “Freed from Desire”, het lied dat bij elke goal van de Duivels door de stadionboxen galmt, live brengen. Niet alleen Gala zal de duizenden fans in het Koning Boudewijnstadion met muziek entertainen. Voor de wedstrijd, tijdens de rust en na de match jagen dj’s Maarten & Dorothee van Qmusic samen met andere dj’s feestbeats door het stadion. Een fanfare uit Charleroi trekt tijdens de match rond het stadion om de sfeer er helemaal in te houden. En ook de vlaggen die tijdens de kwalificatiecampagne uitgroeiden tot een echt collector’s item onder de fans zijn opnieuw van de partij. In totaal worden er 34.000 uitgedeeld.

Dankzij de klinkende 1-4 zege van zaterdag in Sint-Petersburg zijn de Duivels al zeker van de groepswinst en het reekshoofdstatuut eind deze maand bij de loting in Boekarest. Meer dan waarschijnlijk komen de Duivels dan in een groep met Rusland en Denemarken terecht.

Historische prestatie in de pijplijn

Tegen Cyprus kunnen de Belgen bij winst wel nog voor een historische prestatie zorgen. Ze kunnen de kwalificatieperiode afsluiten met een dertig op dertig, hetgeen nooit eerder gebeurd is voor ons land. Eerder slaagden er nog maar zeven landen in tijdens een EK- of WK-kwalificatiecampagne alle wedstrijden te winnen: Frankrijk (2x), Duitsland (2x), Spanje (2x), Tsjechië, Engeland, Nederland en Italië. De Squadra speelde het in deze kwalificatieperiode klaar en lijkt weer helemaal terug van weggeweest. Maandagavond werd in Palermo nog de vloer aangeveegd met Armenië.

Een zege tegen Cyprus zou ook de tiende op rij zijn, een verbetering van een lopend record. België zou zo in 2019 ongeslagen blijven, wat ook twee jaar geleden onder Roberto Martinez lukte met zeven nederlagen en drie draws. Enkel tegen Griekenland, Rusland en Mexico zat er toen geen overwinning in.

De opstelling: Mignolet, Alderweireld, Denayer, Cobbaut, Tielemans, De Bruyne, Thorgan Hazard, Carrasco, Vanaken, Eden Hazard en Benteke.