Nederlandse apotheek stopt met levering van zware medicijnen aan België

De Nederlandse apotheek die zware medicatie leverde aan Belgische patiënten is gestopt met die leveringen. Dat gebeurde nadat de Nederlandse Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd zijn beklag deed bij de apotheek.

Het ADHD-middel dexamfetaminesulfaat was afgelopen zomer in België een tijdlang erg moeilijk verkrijgbaar. Belgische patiënten die naar de medicatie op zoek waren, kwamen via het internet gemakkelijk in contact met een Nederlandse apotheek die het middel wel nog in voorraad hadden.

De Nederlandse apotheek werd daarvoor op de vingers getikt. Zo deed de Belgische inspectie haar beklag bij haar Nederlandse evenknie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd klopte aan bij de apotheek, die daarop meteen is gestopt met de leveringen die niet in de haak waren. Dat liet zij dinsdagavond aan het Nederlandse persbureau ANP weten.