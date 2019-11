Belgische ziekenhuizen zitten bijna door hun voorraad kankermedicijn: “Het is vijf na twaalf”

Door een stockbreuk zitten verschillende ziekenhuizen door hun voorraad Paclitaxel, een geneesmiddel dat wordt gebuikt bij chemokuren van vooral borstkankerpatiënten. In het buitenland is het medicijn wél te verkrijgen, maar daar is het tot 6 keer duurder. Nare bijwerking: de patiënt dreigt honderden euro’s te moeten ophoesten. Dat meldt VTM Nieuws.

“We hebben hier nog net voldoende Paclitaxel in voorraad om woensdag zes patiënten te behandelen. Maar dan is het middel op. De patiënten die volgende week aan de beurt hadden moeten komen, zullen we maandag inlichten”, zegt dr. Philip Vroman van de Borstkliniek van AZ West in Veurne.

Volgens de Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers kampen verschillende ziekenhuizen met het acute tekort. “Het is vijf na twaalf”, zegt Thomas De Rijdt van de VZA. Ziekenhuizen zitten met de handen in het haar. Voor een groot deel van de patiënten is het immers geen optie om terug te grijpen naar een alternatief medicijn.

Wél in buitenland

Opmerkelijk is dat het middel, dat oorspronkelijk werd geïsoleerd uit de schors van Taxus, wél in het buitenland te verkrijgen is. “Zo kreeg ik net een offerte binnen uit Nederland”, zegt Els Vandercruysse, hoofdapotheker in AZ West. “Daar betaal je echter 150 euro voor 30 mg, dat is zes keer meer dan wat we normaal in België betalen.”

Van verschillende fronten zijn noodkreten gestuurd naar het geneesmiddelenagentschap FAGG. Daar benadrukt Ann Eeckhout dat er geen sprake is van slechte wil van de farma-industrie. “Eén fabrikant heeft inmiddels al een derogatie aangevraagd, opdat leveringen bestemd voor andere landen naar België mogen worden gestuurd. Alleen moeten de verpakkingen dan worden aangepast, en voorzien van onze landstalen. Dat vraagt op zijn minst nog twee weken tijd.”

De Block plant overleg

De kankerspecialisten vragen daarom een tussenkomst van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Die liet dinsdagavond nog weten dat ze woensdag een stand van zaken opmaakt met het FAGG. Ze zoeken naar een gepaste oplossing in belang van patiënten. Ook het bedrijf wordt volgens de minister aangesproken. “De patient staat echter centraal en mag nooit opdraaien voor de meerkost”, benadrukt De Block.