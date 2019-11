Ingestorte brug in Frankrijk: vrachtwagen woog veel te veel

De vrachtwagen die over de brug reed die maandag in Mirepoix-sur-Tarn instortte, woog “meer dan 50 ton” en lijkt de “rechtstreekse oorzaak” te zijn van het ongeval waarbij twee doden vielen, zo heeft de procureur van Toulouse dinsdag gezegd.

“Dat dit zware voertuig de brug opreed (...) lijkt in dit stadium van het onderzoek de klaarblijkelijke en rechtstreekse oorzaak van het ongeval” te zijn, zei Dominique Alzéari op een persconferentie. Hij preciseerde daarbij dat het voertuig “meer dan 50 ton” woog. De brug, die dateert van 1931, “vermeldt uitdrukkelijk dat er slechts één vrachtwagen per keer over mag en dat de formele capaciteit beperkt is tot 19 ton. Dat is zo aangegeven”, voegde de procureur eraan toe.

Het ongeval gebeurde maandagochtend net voor 8 uur. “Een konvooi van twee vrachtwagens en een witte bestelwagen reed van Bessières naar Mirepoix-sur-Tarn”, aldus Alzeari. Alleen de eerste vrachtwagen reed de brug op, hoewel de man aan het stuur van de tweede vrachtwagen “met zijn koplampen knipperde en toeterde”.

“Op het moment dat het op de brug was, heeft het eerste voertuig ongetwijfeld de onmiddellijke en volledige instorting ervan veroorzaakt”, en een Clio in zijn val meegesleurd waarin een moeder en haar dochter zat. Het vijftienjarige meisje en de vrachtwagenchauffeur kwamen om het leven.

