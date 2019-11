Kersvers Genk-coach Hannes Wolf klinkt meteen razend ambitieus: “Ik wil dominant en offensief voetbal zien, maar vooral zo veel mogelijk winnen”

Scherpe blik, pretlichtjes in de ogen en glasheldere analyses in bijna perfect Engels. Hannes Wolf (38), de kersverse coach van Racing Genk, pakte tijdens zijn eerste persbabbel zijn toehoorders helemaal in. Ondanks zijn jeugdige leeftijd, straalde hij veel ervaring en voetbalwijsheid uit. Geen toeval allicht na zijn grillige passages bij Duitse ‘Traditionsvereine’ als VfB Stuttgart en Hamburger SV. “Ik heb de indruk dat de filosofie van deze club bij mij past. Maar dat terzijde, ik ben gekomen om zo veel mogelijk te winnen.” Wolf ondertekende een contract voor onbepaalde duur. “Hopelijk brengt hij meer continuïteit in ons trainersverhaal”, aldus TD Dimi de Condé.