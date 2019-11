Stijn Vreven is nieuwe trainer van Lokeren

Stijn Vreven is de nieuwe trainer van Lokeren. Hij tekende een contract tot het einde van het seizoen. Dat maakten de Oost-Vlamingen dinsdagavond bekend. Vreven neemt over van de zondag ontslagen Glen De Boeck. Hij wordt woensdag om 12u voorgesteld in Lokeren.

Vreven krijgt tot het einde van dit seizoen om Lokeren opnieuw aan het voetballen te krijgen. Er is ook een optie tot verlenging voorzien in het contract. De Limburger komt over van Beerschot, waar zijn contract op 9 oktober werd stopgezet. Voordien was hij onder meer bij NAC Breda en Waasland-Beveren actief als hoofdcoach.

Vreven brengt conditietrainer Werner Martens mee. Beloftencoach Bart Struyf komt ook bij de staf, die verder uit Danny Veyt, Pieter-Jan Sabbe en Olivier Croes zal bestaan. De Waaslanders hebben dringend punten nodig, want ze staan voorlopig op de voorlaatste plek in 1B. Pittig detail: de eerste wedstrijd van Vreven zaterdag wordt meteen een weerzien met zijn ex-club Beerschot.