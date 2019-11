Twee gevangenismedewerkers beschuldigd van vervalsen logboek na zelfmoord Epstein: “Zaten op het internet te surfen”

Twee gevangenismedewerkers die de Amerikaanse financier en zedendelinquent Jeffrey Epstein moesten bewaken tijdens de nacht dat hij omkwam in zijn cel, zijn dinsdag aangeklaagd voor het vervalsen van het logboek.

Volgens procureur-generaal Geoffrey Berman van het zuidelijk district van New York lieten Tova Noel en Michel Thomas na om Epstein elk half uur te controleren. Ze knoeiden ook met het logboek om hun nalatigheid te verbergen. In de aanklacht staat onder meer dat de bewakers “achter hun bureau zaten en op het internet surften”, in plaats van gevangenen te controleren.

De 66-jarige Epstein werd op 10 augustus dood aangetroffen in zijn cel, waar hij zijn proces voor het seksueel misbruik van tientallen minderjarige meisjes afwachttte. Hij riskeerde 45 jaar celstraf. Volgens een lijkschouwer pleegde Epstein zelfmoord. Omwille van een eerdere zelfmoordpoging moest hij om de 30 minuten gecontroleerd worden.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.