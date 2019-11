Ze werkte als ‘hoerenmadam’ van Epstein en kent de waarheid over prins Andrew, maar is spoorloos verdwenen

Het interview van prins Andrew blijft nazinderen. Dinsdag dook een nieuwe getuige op die stelde misbruikt te zijn door Jeffrey Epstein toen ze amper 15 was. Ze riep de prins op om vrijwillig te getuigen bij de FBI over “zijn vriend, de pedofiel”. De enige die echt klaarheid kan brengen, is de vrouw die Andrew en Epstein samenbracht: Ghislaine Maxwell, de muze, fixer en volgens meerdere getuigen “de hoerenmadam” van Epstein. Maar sinds Epstein in de cel belandde, lijkt ze van de aardbodem verdwenen.