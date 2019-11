“Ricard zet medewerkers onder druk om te drinken”

De Franse producent van sterkedranken Pernod Ricard heeft een klacht aan zijn broek bij de arbeidsrechtbank. Een medewerker en twee ex-collega’s achten het bedrijf verantwoordelijk voor hun alcoholverslaving.

“Ik had een budget om in bars, discotheken en op feesten in mijn verkoopregio de klanten te trakteren op glazen pastis en zelf ook mee te drinken. Onze hiërarchie moedigde dat sterk aan”, getuigt een 42-jarige ex-verkoper van het bedrijf in de krant Le Parisien. “Het motto van Ricard: Maak elke dag een nieuwe vriend! Uiteindelijk zat ik elke dag te drinken en werd het meer dan een gewoonte.”

Pernod Ricard hanteert naar eigen zeggen een “nultolerantie” voor zijn 19.000 medewerkers wereldwijd en zegt dat alle verkopers een gedragscode in die zin hebben ondertekend. Maar volgens de drie spreekt het management met een dubbele tong: “Er gaapt een kloof tussen de theorie en de praktijk. Het interne reglement heeft het over een “gematigde alcoholconsumptie”, maar in de praktijk moeten we elke dag tonen dat we onze producten kennen en graag lusten.”

Een uitspraak wordt nog voor het einde van de maand verwacht.