Kom op tegen Kanker bedankt Romelu Lukaku met tifo voor gratis tickets

Kom op tegen Kanker bedankt Romelu Lukaku met een tifo voor de gratis tickets die de Rode Duivel aan de organisatie schonk naar aanleiding van zijn 50ste goal voor de nationale ploeg. “Op naar de 100”, staat er op het spandoek dat ze in de kwalificatiematch tegen Cyprus omhoog houden.

Lukaku maakte vorige maand na zijn vijftigste doelpunt als Rode Duivel bekend dat hij zijn mijlpaal zou vieren door zelf 5.000 tickets te kopen voor de volgende thuisinterland van België. Die kaartjes, waarvoor hij uit zijn eigen zak betaalde, mochten dan verdeeld worden onder Kom op tegen Kanker en de Diabetes Liga.

Bij Kom op tegen Kanker reageerden ze blij verrast. “Wij hebben dit totaal niet zien aankomen, en zijn zeer blij met dit initiatief van Lukaku. Hier was vooraf niets over afgesproken, en daarom is het zo extra aangenaam”, zegt algemeen directeur Marc Michils.