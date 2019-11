Georges (76), de bejaarde Hitlerfanaat uit Keerbergen, riskeert jaar cel: “Sinds wanneer is hakenkruisen in bomen hangen strafbaar?”

Keerbergen -

Georges Boeckstaens (76) heeft weinig vrienden in de villawijk in Keerbergen, sinds hij als uitgesproken Hitlerfanaat zijn “Adelaarsnest” vol hakenkruisen hangt en zijn tuin uitrust met SS-symboliek. Het Leuvense gerecht wil hem één jaar achter tralies wegens aanzetten tot haat en geweld en het overtreden van de negationismewet. “Hitler is mijn favoriete historische figuur. En dan?”