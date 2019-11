De Lijn botst opnieuw met politiek: schrappen van Gents proefproject met elektrische bussen leidt tot wrevel

Gent / Leuven / Antwerpen -

De Lijn blijft ergernis oproepen bij de politiek. In die mate zelfs dat er stemmen opgaan om in de nieuwe beheersovereenkomst met De Lijn striktere doelstellingen op te nemen. De aanleiding is een nieuwe discussie over een proefproject met elektrische bussen in Gent dat De Lijn plots heeft geschrapt.