Dringende actie nodig: geen Afrikaanse olifant meer in 2040

In de laatste veertig jaar is de Afrikaanse olifantenpopulatie met maar liefst zeventig procent afgenomen. WWF vreest dat over twintig jaar de Afrikaanse olifant uitgestorven zal zijn. Een van de grootste boosdoeners is de ivoorhandel. Jaarlijks worden 20.000 olifanten afgeslacht voor hun slagtanden door stropers die werken voor “krachtig georganiseerde criminele netwerken”. Het ivoor wordt illegaal verhandeld en ook België speelt daarbij een rol. Tussen 2007 en 2016 nam de Belgische douane van Brussels Airport volgens het WWF 3.616 ivoorproducten in beslag.