Voor eerst in bijna tien jaar twee Bruggelingen bij Rode Duivels

Met Simon Mignolet en Hans Vanaken in België-Cyprus begonnen dinsdagavond twee spelers van Club Brugge aan een wedstrijd met de Rode Duivels. Het is geleden van 3 maart 2010 dat er nog eens twee spelers van Club speelden bij de nationale ploeg. Jonathan Blondel en Wesley Sonck begonnen toen allebei op de bank en vielen in de vriendschappelijke interland tegen Kroatië.