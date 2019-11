Choquerende campagne tegen kindermisbruik schokt ook slachtoffers

Een vereniging van incest- en misbruikslachtoffers dient bij de reclamewaakhond JEP een klacht in tegen de controversiële Child Focus-campagne rond kindermisbruik. “De beelden rijten bij heel wat slachtoffers oude wonden open.” Child Focus kreeg zelf ook al gelijkaardige klachten.

De jongste Child Focus-campagne is ronduit shockerend, en dat is ook zo bedoeld. Op de beelden wordt nagespeeld hoe een meisje van 8 jaar wordt verkracht, waarbij een meerderjarige actrice de rol van het slachtoffer speelt.

Met de bijzonder brutale campagne wil Child Focus naar eigen zeggen – naast het brede publiek – vooral politici wakkerschudden en dringend tot actie aanmanen. “We zien bijvoorbeeld dat op beelden van kindermisbruik de slachtoffers steeds jonger worden, en dat er vaker geweld wordt gebruikt. Er moet nu snel worden ingegrepen”, aldus directeur Heidi De Pauw.

Daders triggeren

Maar de confronterende campagne valt niet in goede aarde bij verschillende slachtoffers. IMLandelijk, een vereniging voor incest- en misbruikslachtoffers, is zelfs zo verbouwereerd dat het via de reclamewaakbhond JEP de campagne wil laten stopzetten.

“Er zijn meerdere redenen waarom we zo fel reageren”, zegt de woordvoerder. “Ten eerste omdat we van heel wat slachtoffers geschokte, getraumatiseerde reacties binnenkrijgen. Bij veel van deze mensen komen de beelden bijzonder hard binnen, net omdat ze iets gelijkaardigs hebben meegemaakt.”

“We vinden het daarnaast niet kunnen dat dergelijke pornografische beelden zo gemakkelijk toegankelijk zijn, ook voor minderjarigen. Het is trouwens pas op het einde van de beelden dat de campagne duidelijk wordt uitgelegd.” De slachtoffervereniging stoort zich ten slotte aan de beelden, “omdat het altijd opletten is dat je daarmee de misbruikers zelf niet ‘triggert’, de daders niet datgene geeft waar zij naar op zoek zijn.”

De slachtoffervereniging beklemtoont haar waardering voor Child Focus, “en er zijn wel degelijk straffe campagnes nodig tegen kindermisbruik. Maar hier zit de toon totaal verkeerd”, aldus nog IMLandelijk.

Erg expliciet

Child Focus heeft begrip voor de reacties. “We zijn zelf ook al gecontacteerd geweest door slachtoffers, voor wie de beelden erg shockerend overkwamen. We begrijpen dat. We zijn vragende partij om met deze mensen hierover in gesprek te gaan, zodat we onze bedoelingen goed kunnen uitleggen”, aldus Child Focus-directeur Heidi De Pauw.

Ze beklemtoont anderzijds dat er ook een groep slachtoffers is die “vragende partij was voor een harde campagne, om de beleidsmensen wakker te schudden, zodat ze veel meer doen om dit misbruik te stoppen.” Dat de erg expliciete beelden ook voor minderjarigen toegankelijk zijn, beseft Child Focus, “hoewel we op voorhand toch duidelijk waarschuwen. Anderzijds was het niet onze de bedoeling dat de beelden zo expliciet in sommige tv-journaals werden getoond.”

Child Focus nuanceert wel dat de beelden in de kaart zouden spelen van misbruikers. “Op het wereldwijde internet zijn helaas veel ergere beelden te vinden.”