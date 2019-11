Twee gauwdieven die “tactiek van beentackle” gebruikten aangehouden in Leuven

Leuven - Twee daders van minstens zes gauwdiefstallen in Leuven zijn aangehouden. Ze gebruikten de techniek van de beentackle. Dat meldt het Leuvense parket dinsdag.

De onderzoeksrechter in Leuven heeft twee mannen aangehouden op verdenking van minstens zes gauwdiefstallen, waarbij in sommige gevallen geweld werd gebruikt. De twee meerderjarigen die illegaal in ons land verblijven, werden in de nacht van zaterdag op zondag gearresteerd door een ploeg van de politiezone Leuven. Ze werden maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

De agenten herkenden in het tweetal de verdachten van een diefstal op 15 november op het Herbert Hooverplein. Een van hen liep tegen het slachtoffer aan en maakte een snelle beenbeweging zoals bij een voetbaltackle. Zo wisten ze een gsm uit een jaszak te ontvreemden. Net voordien hadden ze dezelfde tactiek toegepast in de Dirk Boutslaan en bestond de buit ook uit een gsm.

Hetzelfde duo komt in aanmerking voor gauwdiefstallen op 29 oktober in de Wieringstraat en op het Ladeuzeplein en op 30 oktober in de Vital Decosterstraat. Met dezelfde modus operandi werden daar een smartphone, een portefeuille, cash geld en maaltijdcheques gestolen. Het tweetal gebruikte op 1 november geweld op de Oude Markt. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan het gezicht.