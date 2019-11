26 verstekelingen aangetroffen op veerboot richting Engeland

Op een vanuit Nederland naar Engeland vertrokken veerboot zijn dinsdag 26 verstekelingen aangetroffen, zo heeft de politie bekendgemaakt.

Het gaat om de uit Rotterdam vertrokken ferry ‘Brittania Seaways’. De bemanning ontdekte de verstekelingen, waarbij zich één kind bevonden zou hebben. Hulpdiensten rukten daarop massaal uit naar de Vulcaanhaven in Vlaardingen, waarna het schip meteen is teruggekeerd. Een reddingsboot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en een waterpolitieboot escorteerden het schip bij de terugkeer.

De verstekelingen zaten mogelijk in een gekoelde ruimte of koelcel. Ze zouden nog in leven zijn, maar hun precieze toestand is niet geweten. In de haven zijn de hulpdiensten massaal aanwezig.