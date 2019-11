Fans Rode Duivels halen uit naar Bart Verhaeghe

Enkele fans van de Rode Duivels haalden tijdens de kwalificatiematch tegen Cyprus uit naar voormalig ondervoorzitter van de voetbalbond Bart Verhaeghe. “Eerste van de wereld, maar geen stadion. Bedankt, Bart Verhaeghe”, stond te lezen op een cynisch spandoek.

Brussel was aanvankelijk één van de 13 speelsteden voor EURO 2020, maar het Eurostadion waar de EK-wedstrijden hadden moeten doorgaan is er nooit gekomen. Volgens de fans de schuld van ex-ondervoorzitter Verhaeghe, die als voorzitter van Club Brugge en sterke man van Uplace niet zat te wachten op een nieuw stadion in Brussel.

In plaats van een nieuw stadion lijken de fans wel een renovatie van het Koning Boudewijnstadion te krijgen. “Eigenlijk zijn we klaar op één zaak na: een beslissing rond het budget en daarvoor is het wachten op de vorming van een nieuwe regering”, vertelde Peter Bossaert, CEO van de KBVB, dinsdagavond aan VTM.