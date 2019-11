Limburgse kastelen staan massaal te koop: “Een vraagprijs van 1,2 miljoen? Een eitje, dat krijg ik nog dit jaar verkocht”

Alken / Dilsen-Stokkem / Tongeren / Nieuwerkerken / Heers -

Op de Limburgse vastgoedmarkt zijn er twee bijkomende kastelen in de aanbieding. In Tongeren is het kasteel van Rosmeulen te koop voor 1,6 miljoen euro. Het kasteel Brandepoel in Alken is iets goedkoper. Dat brengt het aanbod op vijf kastelen.