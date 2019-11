Rode Duivels zijn nu al zeker van Rusland en Denemarken op EURO 2020

De loting is pas voorzien op 30 november, maar de Rode Duivels zijn nu al zeker dat ze op EURO 2020 tegen Rusland en Denemarken spelen. Twee keer tegen een gastland, en dus twee keer tegen een ploeg die thuisvoordeel heeft. Vijf dingen die we nu al weten van het aankomende EK.

1. België zeker tegen Rusland en Denemarken

België komt op EURO 2020 zeker in groep B met Rusland en Denemarken terecht. Dat weten we nu al doordat vier reekshoofden (Italië, Engeland, Duitsland en Spanje) als gastland in één bepaalde groep moeten uitkomen, en het overblijvende reekshoofd Oekraïne niet in de nog vacante groep B met Rusland mag terechtkomen door de gespannen verhoudingen tussen de twee landen.

Omdat Rusland en Denemarken in pot 2 en 3 zitten zal de derde tegenstander van de Rode Duivels uit pot 4 komen. In principe wordt dat dus het zwakke broertje van de groep. België speelt zijn openingswedstrijd op zaterdag 13 juni, de tweede wedstrijd op woensdag 17 of donderdag 18 juni, en de laatste groepswedstrijd op maandag 22 juni.

Ook Oekraïne kan dus maar op één plek terechtkomen. In groep C, waar ze in Amsterdam tegen Nederland zullen spelen. In deze groep kan ook Roemenië er nog bijkomen als zij erin slagen de play-offs te overleven.

2. Thuisvoordeel voor tegenstanders

België zit voorlopig in de enige groep waar beide gastlanden zich wisten te kwalificeren voor EURO 2020. Dat wil zeggen dat België twee van zijn drie groepswedstrijden zal moeten afwerken tegen een tegenstander die thuisvoordeel geniet. Rusland mag in Sint-Petersburg spelen, Denemarken in Kopenhagen.

Enkel het op papier zwakste land van de groep zal tegen België geen thuisvoordeel hebben. Loting moet nog bepalen of die match in Sint-Petersburg of Kopenhagen gespeeld zal worden.

3. 9 van de 24 landen kennen groep al

Doordat EURO 2020 in twaalf verschillende landen wordt gespeeld, werd om praktische redenen vooraf afgesproken in welke groepen de gastlanden terecht zouden komen. Voorlopig konden zeven van de twaalf gastlanden zich kwalificeren. Door de speciale situatie voor de reekshoofden weten België en Oekraïne ook al meer (zie hierboven).

9 van de 24 landen weten zo al in welke groep ze uitkomen: Italië (groep A), België, Rusland, Denemarken (groep B), Oekraïne, Nederland (groep C), Engeland (groep D), Spanje (groep E) en Duitsland (groep F).

4. Wereldkampioen in pot 2, Europees kampioen in pot 3

Wereldkampioen Frankrijk heeft zich niet bij de zes beste groepswinnaars kunnen scharen en zit daarom in pot 2 bij de loting. Europees kampioen Portugal hoort dan weer niet bij de beste tweedes en zit om die reden maar in pot 3. Zij krijgen allebei zeker een topland voor de kiezen in de groepsfase.

5. Drie gastlanden moeten herkansen via play-offs

16 landen die zich niet via de groepsfases wisten te plaatsen voor EURO 2020 krijgen in maart een nieuwe kans via de play-offs. Daarvoor worden ze per vier ingedeeld op basis van de Nations League-divisies. In divisie D nemen Georgië, Noord-Macedonië, Kosovo, Wit-Rusland het bijvoorbeeld tegen elkaar op. Zo krijgen we minstens één kleintje in actie komende zomer.

De play-offs bieden ook een tweede kans aan vier van de vijf gastlanden die zich niet wisten te plaatsen voor EURO 2020. Hongarije, Roemenië, Schotland en Ierland kunnen op die manier in laatste instantie nog toegevoegd worden aan groep C, D, E en F.

Azerbeidzjan is nu al zeker het eerste gastland van een EK dat zelf niet mag meedoen.