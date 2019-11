EK 2020. Duitsland bedankt briljante Serge Gnabry, Wales grijpt laatste rechtstreekse ticket

Duitsland heeft zich bij de reekshoofden voor de EK-loting geschaard. De jongens van Joachim Löw konden rekenen op een hattrick van Serge Gnabry. Bij Oranje stond Giorgino Wijnaldum in de schijnwerpers. Ook de boeman van de Rode Duivels op het laatste EK zal er opnieuw bijzijn: Wales won de beslissende match tegen Hongarije.

België, Italië, Oekraïne, Engeland en Spanje waren al zeker van hun status als reekshoofd in de potten voor het EK. Duitsland maakt dit lijstje nu compleet na de thuisoverwinning tegen Noord-Ierland. De Duitsers verschoten even toen Michael Smith de bezoekers vroeg op voorsprong knalde met een lage streep. Een hattrick van Serge Gnabry bezorgde de Mannschaft toch een eenvoudige overwinning.

Aanvoerder Georginio Wijnaldum was de grote man bij Oranje. Met een hattrick zorgde de middenvelder van Liverpool voor de duidelijke overwinning tegen Estland. Bij zijn eerste doelpunt maakte hij samen met Frenkie de Jong een duidelijk statement. Het was een antwoord op de pijnlijke racismerel die het Nederlands voetbal dit weekend beheerste.

In Groep E was het nagelbijten tot de laatste speeldag. Wales en Hongarije maakten in een rechtstreeks duel uit wie zich als laatste bij het lijstje EK-gangers mocht scharen. Het team van Ryan Giggs maakte hun favorietenrol waar. Aaron Ramsey nam zijn ploeg op sleeptouw met twee doelpunten en zorgde ervoor dat Wales nooit in de problemen kwam. Op het laatste EK was Wales het eindstation voor de Rode Duivels: de Welshmen schakelden België uit in de kwartfinales.

Slovakije won thuis van Azerbeidjan, maar grijpt dus naast een ticket door de overwinning van Wales. Marek Hamsik zal zo niet op het EK te bewonderen zijn.