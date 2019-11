Yannick Carrasco niet weigerachtig tegenover terugkeer naar Europa

Hij scoorde vlak voor rust de vierde Belgische treffer tegen Cyprus. Na de wedstrijd liet de flankaanvaller van Dalian Yifang een opvallende uitspraak noteren. Omdat het seizoen in de Chinese Super League er bijna opzit, beseft hij de noodzaak van speelminuten in clubverband om de definitieve selectie te halen.

Yannick Carrasco genoot duidelijk van de prestatie van zijn team in het Koning Boudewijnstadion. “Het was een leuke match, met een thuissfeer die altijd speciaal is. Als ik speelminuten krijg, wil ik mij altijd laten zien. Je moet altijd je best doen om de ploeg te helpen.” Carrasco beseft hoe sterk dit elftal in de breedte is en had ook veel lof voor de jonge spelers in de selectie. “Op elke positie zijn er 2 of 3 goeie spelers. Er kan altijd een andere speler meedoen, dat is uiteraard onze sterkte. Het doet ook plezier dat de jonge mannen het zo goed doen. Iedereen helpt hen, zowel in de wedstrijd als op training. We gaan hen nog nodig hebben in de beslissende fase van het EK.”

Hij speculeerde nog even op een eventuele terugkeer naar Europa. Het seizoen bij zijn Chinese club Dalian Yifang loopt namelijk op zijn einde. “Iedereen hoopt natuurlijk bij de 23 te zijn. Nu heb ik nog drie matchen in China. Op 1 december is mijn laatste match van het seizoen. Daarna terug naar Europa? Ja, waarom niet.”