REACTIES. Glunderende debutant Elias Cobbaut, Christian Benteke krijgt vertrouwensboost

De Belgen schrokken even na de vroege openingsgoal, maar konden toch eenvoudig Cyprus inblikken. Met een historische 30 op 30 en als beste verdediging en beste aanval naar het EK. “De titel binnenhalen is wel niet zo eenvoudig als het lijkt”, waarschuwt Martinez.

Kevin De Bruyne: “Enkel 30 op 30 in de lagere school”

“Of ik ooit 30 op 30 heb gehad? Misschien ooit wel eens vroeger, maar dan zal het wel in de lagere school geweest zijn. Het is echt een mooie campagne geweest, ja. We bekeken het van in het begin match per match en kijk waar we nu eindigen.”

De Rode Duivels eindigen met de beste aanval en de beste verdediging van de kwalificatiecampagne. Of dat volstaat om Europees kampioen te worden? “Dat is moeilijk te zeggen, we zaten nu niet meteen in de moeilijkste groep”, nuanceert de middenvelder. “We hebben wel altijd geduwd en ons best gedaan, dus het resultaat mag er wel zijn. ”

Elias Cobbaut: “Een heerlijk gevoel om hier te mogen spelen”

Een glunderende Elias Cobbaut na zijn eerste cap. “Zeker met deze generatie, waar we dan ook nog eens 30 op 30 mee pakken. Ik ben heel blij met mijn debuut.” De verdediger van Anderlecht putte alvast moed uit zijn prestatie met het oog op een selectie voor EURO 2020. “ Ik heb er zeker en vast. moed uit gehaald vandaag. Er is natuurlijk de nodige concurrentie op mijn positie, en het wordt heel zwaar om erbij te raken. Maar ik ga gewoon mijn best doen en dan zien we wel.”

Roberto Martinez: “Schande dat we geen thuismatch spelen op het EK”

De bondscoach glunderde na afloop van de ruime overwinning tegen Cyprus. “We hebben een indrukwekkende focus getoond, maanden na elkaar. We blijven steeds maar ontwikkelen met dit team. Ik ben zo ontzettend fier op deze kwalificatiecampagne.”

De bondscoach kon opnieuw niet verbergen dat hij teleurgesteld is dat de Belgen geen EK-stadion hebben.“De fans maken het team tot wat het nu is, het samenhorigheidsgevoel is gigantisch. Het is een absolute schande dat dit team geen thuismatch kan spelen op het EK. We gaan tegen landen spelen die door een vol stadion aangemoedigd gaan worden. Wij moeten nu naar Sint-Petersburg en Denemarken, terwijl Brussel leeg blijft. Wij gaan het dus moeten hebben van onze focus.”

“Toch wil ik vandaag feesten, we zien wel binnen 7 maanden. We gaan ons goed voorbereiden en ook lessen trekken uit het voorbije WK. Dan gaan we zien waar we staan op het EK. Of ik de titel kan meenemen naar België? Het is niet zo simpel als het lijkt, laat ik het daarop houden.”

Toby Alderweireld: “Trots dat ik elke minuut heb mogen spelen”

“Het is toch mooi, zo’n 30 op 30. Dat is de verdienste van iedereen. Al ben ik wel trots dat ik tijdens elke kwalificatiematch heb mogen spelen. Het is mooi te mogen uitkomen voor je land, zeker in deze generatie. Of we nu sterker zijn dan twee jaar geleden? Dat denk ik wel. Ik wil niet arrogant zijn, maar ik denk wel dat dat realistisch is. De groep kent elkaar beter, we kennen de trainer ook beter en hebben nu een beter idee van wat we willen doen. Onderschat die 30 op 30 niet, dat is echt niet makkelijk.”

Alderweireld reageerde ook op het zopas binnengelopen ontslag van Mauricio Pochettino, zijn coach bij Tottenham. “ Ik had het net meegekregen. Of ik daar niet ontevreden mee ben? Ach, in het voetbal gebeurt zoiets wel eens. We hebben samen toch mooie dingen bereikt.”

Christian Benteke “Met vertrouwen terug naar Crystal Palace”

“Het was de laatste match. We wilden mooi eindigen en dat hebben we gedaan. De plaatsen zijn duur en dus ben ik content dat ik een kans heb gekregen. Het is belangrijk dat je toont dat je klaar bent.”

Benteke scoort opmerkelijk vaker bij de nationale ploeg dan bij zijn club Crystal Palace. “Je kan dat niet vergelijken. Ik heb hier automatismen en krijg veel meer kansen dan bij mijn club. Deze match gaat me wel vertrouwen schenken ook bij mijn club.”