Uitgerekend in de laatste kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels voor het EK van 2020 liet Roberto Martinez een nieuwkomer debuteren. Elias Cobbaut versierde tegen Cyprus zijn eerste cap bij de nationale ploeg. Van een echte test was nooit sprake.

Het gaat snel voor Elias Cobbaut, die zondag zijn 22ste verjaardag viert. Ruim twee maanden geleden mocht hij invallen in de galawedstrijd van Vincent Kompany in Manchester. Gisteren was Cobbaut als linksvoetige ...