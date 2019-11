Topcoach Hein Vanhaezebrouck fileert elke woensdag het (Belgische) topvoetbal. Deze week steekt hij de loftrompet over AA Gent-aanvaller Jonathan David (19), die donderdagavond tegen Antwerp alweer de show hoopt te stelen.

De eerste keer dat ik van Jonathan David hoorde, was ergens in de zomer van 2017, toen ik bij AA Gent contact had met Bart Van Renterghem, mijn beloftecoach. Gent haalde geregeld jonge spelers zonder ...