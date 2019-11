Voorbereiding inhaalmatch Antwerp - AA Gent onthoofd door interlandbreak en 14 (!) afwezige spelers

Een inhaalmatch op donderdag, vlak na de interlands. Het uitstel was in augustus een geapprecieerd gebaar met het oog op Europees voetbal, maar nu is die timing allerminst ideaal. Antwerp en AA Gent misten in hun voorbereiding naar de partij samen liefst veertien spelers. “Negatief gaan we niet doen”, klinkt het echter bij de beide coaches.