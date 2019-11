Gareth Bale gaat na EK-kwalificatie op foto met spandoek: “Wales. Golf. Madrid. In die volgorde”

De EK-kwalificatie van Wales heeft dinsdagavond in Cardiff tot wilde taferelen geleid. Gareth Bale ging zelfs op de foto met een spandoek met de woorden “Wales. Golf. Madrid. In die volgorde”, een kwinkslag richting de kritiek uit Spanje dat de Welshman liever golf speelt dan dat hij voetbalt voor Real Madrid. We durven wel betwijfelen of ze dat bij zijn werkgever even grappig vinden...