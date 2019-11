Roularta-aandeel klimt na speculatie beursexit

Het nieuws dat Rik De Nolf, voorzitter van Roularta Media Group, een groot pakket aandelen van de eigen groep had ingekocht, leidde dinsdag tot hernieuwde speculatie dat de uitgever van o.a. Knack, Trends, Libelle en Feeling werk maakt van een beursuitstap. “Klopt niet”, klonk het al snel op de hoofdzetel in Roeselare.

Rik De Nolf heeft via zijn investeringsfirma Koinon 363.312 Roularta-aandelen bijgekocht, zo blijkt uit een melding op de website van beurswaakhond FSMA. Daardoor stijgt het belang van de familie De Nolf van 68,4 naar 71,2 procent. Al jaren gaat het gerucht dat de familiale aandeelhouders Roularta vroeg of laat van de beurs zullen halen, en de nieuwe aankoop sterkte de believers in die overtuiging. Zij stuurden het aandeel dan ook 9,65 procent hoger.

Bij de collega’s van De Tijd (voor de helft in handen van Roularta) ontkende CEO Xavier Bouckaert, dat gerucht: “Er is geen plan tot delisting. Het was een opportunistische aankoop. Het is zeker niet zo dat wij actief op zoek zijn gegaan”, aldus de schoonzoon van Rik De Nolf. Toch schat analist Ruben Devos van KBC Securities de kans dat het ooit zo ver komt op 60 procent. (krs)