Groot, groter, grootst

De Antwerpse haven heeft er sinds dinsdag twee nieuwe containerkranen bij. Het schip Zhen Hua 25 meerde in Antwerpen aan met twee gloednieuwe recordkranen voor de PSA Antwerp Noordzee Terminal. De nieuwe kranen hebben een hijshoogte van 52 meter en een giek van 70 meter lang, ideaal om de nieuwste generatie megacontainerschepen te laden en te lossen.

De nieuwe kranen behoren niet alleen tot de grootste ter wereld, ze hebben ook het grootste hefvermogen van alle huidige containerkranen in België: ze kunnen per hijsbeweging gelijktijdig twee containers van 40 voet (ca. 12 meter) of vier van 20 voet (ca. 6 meter) met een totaal gewicht van 100 ton optillen.(krs)