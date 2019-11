Kim keurt vis

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is in de staatsmedia van zijn land opgevoerd als een volleerde viskeurder. Volgens waarnemers wil hij zo aantonen hoe erg hij begaan is met het herstel van de Noord-Koreaanse economie, nu de Amerikaanse handelssancties meer dan ooit voelbaar zijn.

Het bezoek aan een visserijfabriek, waarbij hij nauwgezet diepgevroren vis inspecteerde, was dan ook een signaal voor de Amerikaanse regering. Maandag nog hadden hoge functionarissen van het Noord-Koreaanse bewind president Donald Trump de schuld gegeven van het falen van de gesprekken over de afbouw van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. Een ambtenaar zei volgens het nieuwsagentschap Reuters dat Washington “niet zou moeten dromen van onderhandelingen over ontwapening, als het zijn vijandige beleid niet laat vallen”.

Volgens het staatsgestuurde Noord-Koreaanse persbureau KCNA zei Kim Jong-un bij zijn bezoek aan het staatsvisserijbedrijf dat hij “alles doet om het leven van de mensen te verbeteren, ondanks de oneerlijke sancties”. Noord-Korea eist de opheffing van die sancties die zijn economie danig schaden. (frp)