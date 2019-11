Een cadeau voor Israël

De regering-Trump gooide veertig jaar buitenlands beleid weg, toen minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo maandagavond verkondigde dat de Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever niet in strijd zijn met het internationale recht. “In 1978 legde toenmalige president Jimmy Carter vast dat het wel degelijk indruiste tegen de beginselen van het internationale recht. De Verenigde Staten hebben zich daar altijd aan gehouden, ook al deden ze dat niet al te fanatiek. De huidige beslissing van de Amerikaanse regering heeft de gave van de duidelijkheid: iedereen weet nu waar de Amerikanen staan”, zegt Brigitte Herremans, Midden-Oostenspecialist en onderzoeker aan de UGent.

Het feit dat de Israëlische kolonisten door die veranderde houding van de VS vrij spel zouden krijgen om de Westelijke Jordaanoever verder in te palmen, is volgens Herremans niet echt aan de orde. “Dat proces is de facto al heel lang aan de gang. Sinds de ondertekening van de Oslo-akkoorden in 1993 (die het conflict willen ontmijnen door de Palestijnen een zekere mate van zelfbestuur te geven, nvdr.) heeft Israël zich niet bepaald terughoudend opgesteld. De Palestijnen worden op steeds kleiner wordende stroken samengeduwd. Volgens Israël is een Palestijnse staat in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever niet nodig, want die Palestijnse staat bestaan al: ze heet Jordanië.”

Niet langer neutraal

Volgens Mike Pompeo heeft het internationale recht – dat de Israëlische aanwezigheid in Palestijns gebied onwettig noemt – de vrede niet dichterbij gebracht. Herremans: “Amerika geeft daarmee vooral te kennen niet neutraal meer te zijn in het Palestijns-Israëlisch conflict. Niet dat dat nieuw is. De VS heeft Israël nooit een strobreed in de weg gelegd. Maar nu is er tenminste duidelijkheid.”

De wat lauwe reacties van de rest van de internationale gemeenschap op de veranderde houding van de VS, valt wél op, zegt Herremans. “Je zou verwachten dat bijvoorbeeld de EU scherp zou reageren. Maar dat gebeurt niet, omdat iedereen kritiek op Israël schuwt.”

Hoe choquerend ze de demarche van Washington ook vindt, concreet zal er weinig veranderen op de Westelijke Jordaanoever, denkt Herremans. “Sinds 1993 is het aantal Joodse nederzetting in het gebied verdrievoudigd. Er zijn er nu 140. Dat proces gaat gewoon verder. Voor ex-premier Benjamin Netanyahu is de nieuwe Amerikaanse houding een geschenk. Zijn positie in Israël is er gevoelig door versterkt.”