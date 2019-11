Witte Huis reageert op speculaties na ziekenhuisbezoek van Trump

“De president had geen pijn op de borst. Ook werd hij niet behandeld of onderzocht vanwege een spoedsituatie.” Dat schreef Trumps dokter Sean Conley in een open brief nadat speculaties ontstaan waren over het onverwachte bezoek van de president aan het ziekenhuis afgelopen weekend.

Gewoonlijk wordt een strikt protocol gevolgd en hoort het ziekenhuispersoneel op de hoogte te zijn van het bezoek. Dat was deze keer niet het geval. Volgens het Witte Huis had Trump toevallig een vrij moment in zijn agenda en besloot hij een deel van zijn jaarlijkse controle te doen. Via Twitter liet de president zaterdag al weten dat hij naar het ziekenhuis ging om de familie van een gewonde soldaat te bezoeken. Op het einde van de tweet liet hij ook weten dat hij kerngezond is: “Ik begon net aan de eerste fase van mijn jaarlijks medisch onderzoek. Alles is goed (prima!). Ik rond het volgend jaar af”.(lto)