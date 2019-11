Amerikaanse Senaat keurt wetsvoorstel goed om manifestanten in Hongkong te steunen

Na het Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag ook de Amerikaanse Senaat unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd waarmee de manifestanten in Hongkong gesteund worden.

De wet voorziet in sancties tegen Chinese ambtenaren “die verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen van fundamentele vrijheden” in de stad. Daarnaast komt er een jaarlijkse evaluatie om te bekijken of Hongkong voldoende autonoom is van Peking om zijn speciale status te behouden voor handel met de Verenigde Staten.

Ook een ander wetsvoorstel dat de export van onder andere traangas, rubberen kogels, waterkanonnen en handboeien aan de politie van Hongkong verbiedt, kreeg groen licht van het hogerhuis.

Hongkong is een semi-autonome regio van China, waar al maanden manifestaties plaatsvinden om democratische hervormingen te eisen.

De Amerikaanse demarche komt er op een gevoelig moment in de handelsbesprekingen tussen Washington en Peking en zet nog meer druk op de relaties tussen beide landen.