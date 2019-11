Moordenaar van Belgische toeriste krijgt levenslang

Sean McKenzie (27), de man die vorig jaar een Belgische rugzaktoeriste in Canada vermoordde, krijgt een levenslange celstraf. Hij bekende de moord vorige maand al nadat hij inzage kreeg in het bewijsmateriaal en besefte dat hij geen kant meer op kon.

De Belgische Amélie Sakkalis (28), afkomstig uit Doornik, verdween op 22 augustus 2018. Ze was al een hele tijd op doorreis in Canada, maar toen ze op weg was naar haar laatste bestemming Vancouver stopte alle communicatie met het thuisfront. De politie vond het lichaam van de jonge vrouw langs de kant van de weg in het dorpje Boston Bar. Sean McKenzie kwam al snel in het vizier als verdachte en werd ook onmiddellijk gearresteerd.

Volgens de lokale nieuwssite Victoria News was Sakkalis aan het liften en nam McKenzie haar uiteindelijk mee. Eerst lijkt er niks aan de hand, maar als de man ergens afrijdt om achter een telefoonoplader te zoeken, gaat het mis. De komende twee uur valt hij haar verschillende keren aan. Hij bond haar vast, gebruikte een mes en reed opnieuw de grote baan op. Twaalf kilometer verder rijdt de man opnieuw van de weg af en haalt haar uit de auto. Daar stak hij haar 42 keer met een mes en liet haar voor dood achter. Hij reed weg, maar belde toch de hulpdiensten en zei dat hij haar zo gevonden had. De man werd ter plekke gearresteerd, maar de dag erna weer vrijgelaten omdat er te weinig bewijsmateriaal is. Enkele weken later kan de politie hem opnieuw arresteren.

Toen de man in september inzage kreeg in al het bewijsmateriaal dat verzameld was, besefte de man dat hij geen kant meer op kon. Hij bekende de moord op de jonge Belgische.

De man betwist dat hij de moord op voorhand had gepland. Hij had geen eerder strafblad, maar kreeg van de rechtbank toch levenslang en heeft de eerste 23 jaar geen kans op vervroegde vrijlating.