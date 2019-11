Wagen geflitst met 250 km/uur op E40

Hoegaarden - Tijdens een snelheidscontrole op de E40 richting Luik ter hoogte van Hoegaarden is dinsdag een wagen geflitst aan 250 km per uur. 97 procent van de andere bestuurders hield zich tijdens de controle wel aan het snelheidslimiet.

Tijdens een snelheidscontrole waarbij de snelheid van 4115 voertuigen gemeten werd, gingen er 129 in de fout. Vijf daarvan raakten hun rijbewijs onmiddellijk kwijt. Maar één auto stak er met kop en schouders bovenuit. Een Duitse sportwagen werd geflitst aan een snelheid van 250 kilometer per uur. Dat meldt de wegpolitie.

Zij konden het voertuig onderscheppen. Na de interceptie bleek dat de auto in Duitsland gehuurd was door een jongeman uit Machelen die van een bruiloft kwam. Hij was opnieuw op weg naar Duitsland om de auto in te leveren. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken en hij zal voor de politierechter moeten verschijnen.