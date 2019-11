Duits bondscoach Joachim Löw wil graag oefenmatch tegen Rode Duivels

De teerling zijn grotendeels gevallen. Twintig van de vierentwintig EK-deelnemers zijn gekend en dus zijn veel landen al bezig met het op punt stellen van hun voorbereiding. Duits bondscoach Joachim Löw zou graag tegen de Rode Duivels oefenen, meldt het gespecialiseerde voetbalmagazine Kicker.

Tussen 26 en 31 maart is ruimte voorzien voor vriendschappelijke interlands ter voorbereiding van het EK. Of de Rode Duivels één of twee oefeninterlands in dit blok zullen spelen, is nog niet duidelijk. Dat is het wel voor Duitsland. De troepen van Joachim Löw oefenen met zekerheid tegen Spanje en willen daar nog graag één interland tegen een gerenommeerde tegenstander aan toevoegen. En daarbij denkt Löw luidop aan de Rode Duivels, meldt het voetbalmagazine Kicker. Ook Portugal staat op het verlanglijstje van de Duitse bondscoach.

Over het nut van voorbereidingswedstrijden wordt gediscussieerd. “Ze zijn noodzakelijk om het team in te spelen”, meldt Duits kapitein Toni Kroos. Roberto Martinez nuanceert het nut van veel oefenmatchen, vooral omdat heel wat spelers in die periode heel wat clubbelangen te verdedigen hebben.

Duitsland won gisteren zijn laatste kwalificatiematch met 6-1 tegen Noord-Ierland en is reekshoofd tijdens de EK-loting. De Duitsers werken op het EK hun drie poulewedstrijden voor eigen volk af in het stadion van Bayern München.