Buitenlandse pers andermaal onder de indruk van Rode Duivels: ‘Belgen hebben geen medelijden’

De Rode Duivels maakten er in de overbodige kwalificatiewedstrijd voor het EK voetbal tegen Cyprus dinsdagavond een doelpuntenfestival van: 6-1. Dat ontging ook de buitenlandse pers niet.

LEES OOK. Fans Rode Duivels halen uit naar Bart Verhaeghe

De Rode Duivels kregen eerst een tegengoal te slikken van Nicholas Ioannou, maar daarna walsten de Duivels over Cyprus. Kevin De Bruyne en Christian Benteke scoorden tweemaal, Yannick Carrasco eenmaal, en Kypros Christoforou maakte een owngoal.

Het Britse BBC schrijft daarover dat ‘België een succesvolle kwalificatieronde eindigt met een krachtige winst tegen Cyprus’. ‘België verslaat Cyprus en eindigt op hoogtepunt’, kopt de Britse omroep. ‘Ondanks de mooie goal van Ioannou was België onweerstaanbaar en maakten ze gebruik van elke opportuniteit.’

‘Martinez zal wel wat ongerust zijn over de snelle goal van Ioannou, waarbij de afwezigheid van Jan Vertonghen duidelijk gevoeld werd. Maar Martinez gaat naar het EK met de beste aanvallende cijfers van Europa en met slechts drie tegendoelpunten.’

Foto: Photo News

‘Met een volledig herwerkte ploeg wonnen de Rode Duivels hun tiende match tegen Cyprus. Ze verbeteren ook hun puntenrecord’, schrijft de toonaangevende Franse sportkrant L’Équipe. ‘België vierde op een feestelijke manier hun kwalificatie voor het EK voetbal door overweldigend te winnen tegen Cyprus. Het is het tiende succes in tien matchen.’ De krant schrijft dat niet alles perfect was, en wijst op de tegengoal van Ioannou. Toch besluit de krant dat België de overmacht had en kopte: ‘De Duivels hebben geen medelijden.’

LEES OOK (N+).Onze analist Gert Verheyen ziet nog één wapen dat onze Rode Duivels missen

‘België eindigt in stijl’

Het Nederlandse Algemeen Dagblad zag dat ‘de zege bij de rust al een zekerheid was. Cyprus kwam via Nicholas Ioannou nog wel brutaal op voorsprong, maar nog voor rust wisten de Belgen via Christian Benteke, tweemaal Kevin De Bruyne en Yannick Carrasco orde op zaken te stellen: 4-1. België was daardoor nog dicht bij een record. Alleen Spanje (42 goals) maakte in aanloop naar het EK 2000 meer goals in de huidige kwalificatie dan België, dat daarvoor in de tweede helft nog vier keer moest scoren.’ Dat lukte niet, de Rode Duivels sloten af met 6-1.

LEES OOK (N+).Chef voetbal Ludo Vandewalle ziet hoe ook veredeld B-elftal de tegenstand wegveegt: “Als Eden en De Bruyne maar meedoen”