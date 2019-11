Hij bestuurt zowat het armste land ter wereld, maar toch koopt hij 20 nieuwe Rolls-Royces

Zijn land kreunt onder de armoede, maar dat houdt koning Mswati III van Eswatini, het voormalige Swaziland, niet tegen om het geld eens goed te laten rollen. Hij breidde zijn autocollectie uit met 19 Rolls-Royces en 120 BMW’s.

De inwoners van zijn land moeten met minder dan een dollar per dag rondkomen, maar de koning geeft graag geld uit en heeft een luxeleven. De man zou zelf meer dan 200 miljoen dollar waard zijn, maar kreeg in het verleden al veel kritiek op zijn levensstijl.

Vorige week werden er 20 Rolls-Royces geleverd op het koninklijke paleis in Eswatini. Die zouden voor zijn gezin zijn dat bestaat uit 15 vrouwen en 25 kinderen. En het is niet de eerste keer dat de koning Duitse wagens aankoopt. De man zou ook al 20 Mercedes-Maybach S600 Pullmans, een Maybach 62 en een BMW X6 in zijn bezit hebben. Vorig jaar kocht hij ook nog een extra privéjet ter waarde van 13,2 miljoen dollar en volgens lokale bronnen zou er nog een bestelling van 120 BMW’s geplaatst zijn.

De man zou, volgens de Britse krant The Guardian, enkele jaren geleden zijn eigen budget verhoogd hebben tot 61 miljoen dollar en doet zo’n beetje wat hij wil want een grondwet hanteert hij niet. Mswati III kwam in 1986 aan de macht toen hij zijn vader koning Sobhuza opvolgde. Hij is de 67e zoon van Sobhuza, die meer dan 200 kinderen had.