Daar is de eerste nachtvorst, daar zijn de eerste platte autobatterijen: 15% meer oproepen bij VAB

Door de eerste nachtvorst van de winter hadden heel wat mensen vanochtend problemen bij het starten van hun auto. Bij pechverhelper VAB kwamen er 15 procent meer oproepen binnen dan op een gemiddelde woensdag. Maar daar waren ze voorbereid.

De temperaturen duiken ’s nachts onder het vriespunt waardoor je bij het starten van je auto wel eens met een platte batterij kan zitten. “We hebben vannacht met de eerste nachtvorst te maken gekregen en dat zorgt traditioneel voor wat problemen. Maar we waren voorbereid. We hebben 25 procent meer personeel aan het werk gezet in de centrales en we hadden een groot deel wegenwachters op stand-by staan die indien nodig vroeger aan de slag konden”, zegt Joni Junes van VAB.

Zij kregen vanochtend dan ook 15 procent meer oproepen binnen dan op een gemiddelde woensdag. “Het is vooral druk in Oost-Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Daar kunnen de wachttijden dan ook wat oplopen. We geven prioriteit aan de mensen die al op de weg zijn en in de kou moeten wachten. Wie nog thuis is en niet kan vertrekken, kan zo nog even binnen in de warmte wachten.”

