Het mooiste verjaardagscadeau voor Izaio (3): robottherapie die hem vóór z’n vijfde leert stappen

Donderdag wordt Izaio drie jaar. Nog altijd kan de kleine knul niet stappen. Voor mama Sofie zou het allermooiste verjaardagscadeau zijn dat haar zoontje binnenkort ‘robottherapie’ kan volgen. Dat is een niet-terugbetaalde therapie die de alleenstaande vrouw zelf niet kan bekostigen, maar wel van levensbelang is voor kleine Izaio. “De tijd dringt, want zonder iets te doen stagneert de situatie vanaf z’n vijfde levensjaar,” zegt de alleenstaande mama die nu een beroep op de buitenwereld doet.

“Het is zijn karakter dat me overeind houdt”, zegt Sofie De Bleser (35). “Izaio is een geweldig plezant kereltje, hij doet alles met de glimlach. Een echte doorzetter ook. In het ziekenhuis kent iedereen ...