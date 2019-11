Jonge vrouw (19) steelt puppy van buurman, maar wil zelfs politie niet zeggen waar ze die verstopt heeft

Een Britse tiener is voor de rechtbank van Manchester verschenen omdat ze eind september de hond van haar buurman stal. In beelden die de magistraten te zien kregen, is duidelijk te zien hoe Shannagh Cookson (19) over het hek van haar buurman klimt om de cockerspaniël mee te nemen. Het meisje moet nu een boete van 600 Britse pond (700 euro) betalen omdat ze steevast weigert te verklappen waar de puppy is. Dat doet ze volgens haar moeder niet zonder reden: “Ze was bezorgd om de gezondheid van de honden.”

Op 30 september filmt de beveiligingscamera van James Daniels uit Manchester hoe zijn jonge buurvrouw over zijn tuinhek klimt. Enkele minuten later verschijnt ze weer in beeld met een draagbare bench waarin puppy Penny zou zitten. Een woeste Daniels eist meteen zijn hond terug, maar Cookson weigert: ze heeft de jonge hond weggegeven aan een vriend.

De drie maanden oude Penny werd op 30 september meegenomen door Cookson Foto: Facebook

“Ze is kwaadaardig en wreed”, aldus Daniels die beweert dat zijn kleine kinderen getraumatiseerd zijn door het incident en naar het vredegerecht trok. “Ik wil niet dat ze wordt opgesloten, ik wil gewoon mijn hond terug. Het is gewoon zo harteloos.”

De magistraten veroordeelden Cookson tot een geldboete, een taakstraf van 150 uur en ze moet ook een jaar ten dienste staan van de gemeenschap.

Dierenbescherming

Maar Cookson blijft weigeren te zeggen waar Penny is en beweert dat ze de hond niet kan terughalen. “Ze was bezorgd om de gezondheid van het dier”, vertelt haar moeder in de Britse media. “Ze had ernstige vermoedens dat de puppy mishandeld werd.” Zo zou Cookson de dierenbescherming hebben gecontacteerd, maar omdat ze in een wachtrij werd gezet, besloot ze tot actie over te gaan.

Cookson krijgt een boete en taakstraf, maar weigert de hond terug te geven Foto: Facebook

“Het was een domme beslissing en daar heeft ze ook spijt van”, klinkt het nog. “Maar toen ik vroeg hoe ze zich zou voelen moest haar hond verdwenen zijn, vertelde ze dat ze de pup nog steeds zou gestolen hebben omdat het dier mishandeld werd.”

Daniels ontkent in alle toonaarden dat hij Penny - en zijn andere hond Molly - zou mishandelen. Hij publiceert regelmatig een update op zijn Facebookaccount, maar afgelopen maandag was de hond nog steeds niet terecht.