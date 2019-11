Bondsvoorzitter Bayat plant gesprek met Roberto Martinez over contractverlenging: “Maar we nemen onze tijd”

Nu de succesvolle EK-kwalificatie erop zit, is het tijd om het vizier richting toekomst te richten. Het contract van bondscoach Martinez loopt na het volgende EK af. “We gaan met hem praten maar we nemen onze tijd”, verklaarde bondsvoorzitter Mehdi Bayat voor de camera’s van de RTBF na afloop van de partij tegen Cyprus.

Uiteraard was de bondsvoorzitter meer dan tevreden met wat hij dinsdagavond op en naast het veld had gezien: één groot feest met bijhorend champagnevoetbal. Architect van het succes is en blijft Roberto Martinez. In de aanloop naar het WK in Rusland pakte de bond destijds verrassend uit met het nieuws van de contractverlenging van de Spanjaard. Mogen we deze keer ook positief nieuws verwachten nog voor het EK op gang wordt getrapt? “We gaan zeker met hem praten over zijn contract maar we gaan er onze tijd voor nemen”, aldus de bondsvoorzitter. “Alles op zijn tijd, zowel voor hem als voor ons. Ik denk dat hij momenteel slechts met één ding bezig is, namelijk hoe breng ik de Rode Duivels in optimale omstandigheden aan de start van het EK.”

Nieuw stadion

Kortom, wachten. Net zoals er al jaren op een nieuwe nationale voetbaltempel wordt gewacht. De bondsvoorzitter beaamt dat het jammer is dat de Rode Duivels niet voor eigen fans kunnen spelen op het EK omdat er geen nieuw stadion is gekomen. “Ik ben triest, zoals de andere Belgen die graag de Rode Duivels als favoriet in eigen land aan het werk hadden willen zien. Als bondsvoorzitter kan ik alleen maar zeggen dat we de eerste bocht gemist hebben maar dat we absoluut niet de tweede bocht willen missen. Voor een volgend toernooi maar ook om onze supporters een beter comfort aan te kunnen bieden. Het is aan ons om de nodige inspanningen te leveren zodat er stadion komt die naam waardig. Dit land en deze spelers verdienen dit.”