ONZE PUNTEN. Kevin De Bruyne steekt Eden Hazard en Romelu Lukaku de loef af als beste Rode Duivel in EK-voorronde

We weten het intussen al: de Rode Duivels speelden een verbluffende voorronde met hun 30 op 30 en doelsaldo van 40-3. Maar wie waren de beste Duivels in deze historische reeks wedstrijden? We legden onze punten van de spelersbeoordelingen bij elkaar en kwamen tot de vaststelling: De Bruyne, Eden Hazard en Lukaku staken erboven uit. Mertens, Vermaelen, Castagne en Thorgan Hazard waren ook top. Niemand bleef onder de maat.