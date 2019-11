Jumbo opent nieuwe supermarkt in Rijkevorsel

De Nederlandse supermarktketen Jumbo heeft woensdag in het Antwerpse Rijkevorsel een nieuwe supermarkt geopend. Het gaat om de tweede winkel voor de Nederlanders in ons land, na die van Pelt in Limburg.

Later dit jaar volgt een derde winkel in Vlaanderen, in het Limburgse Lanaken. Volgend jaar plant Jumbo nog 12 tot 15 nieuwe vestigingen in Vlaanderen. Op termijn ziet Jumbo ruimte voor honderd winkels in Vlaanderen.

De Nederlandse supermarktketen Jumbo stevent dit jaar af op een recordomzet van 8,5 miljard euro. Dat heeft financieel topman Ton van Veen gezegd in gesprek met het Nederlandse AD. “In 2021 bestaat ons bedrijf 100 jaar, ons streven is om dat jaar een omzet van 10 miljard euro te halen. Als de huidige groei doorzet, gaan we dat halen.”

