Brand in Paleis 5 op de Heizel

Brussel - In Paleis 5 op de Heizel is vanmiddag een brand uitgebroken. Dat meldt de Brusselse brandweer. Er is een dikke rookpluim te zien.

Het vuur brak uit tijdens werkzaamheden aan het dak van Paleis 5. Er loopt op dit moment geen expo, er was dus geen evacuatie nodig. Er vielen geen gewonden. Volgens brandweerwoordvoerder Walter Derieuw gaat het om een dakbrand, die vermoedelijk accidenteel is ontstaan bij dakwerken in het paleis. De brand veroorzaakt wel een dikke rookpluim, die van ver in de omgeving te zien is.