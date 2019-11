Spectaculair ongeval: goederentrein botst tegen vrachtwagen in Zeebrugge

Er werd even gevreesd voor de vrachtwagenchauffeur, maar hij verkeert niet in levensgevaar Video: Tim Lescrauwaet

Zeebrugge - Aan de spoorwegovergang in de Margaretha Van Oostenrijkstraat in Zeebrugge gebeurde vanmorgen een spectaculair ongeval. Een goederentrein botste met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar. Het ongeval stuurt het goederenverkeer in de haven de komende uren in de war.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de spoorwegovergang aan ICO. De goederentrein passeerde er op hetzelfde moment als de vrachtwagen en de twee kwamen in botsing met elkaar.

De vrachtwagen kantelde en even werd voor het ergste gevreesd bij de vrachtwagenbestuurder. Maar van levensgevaar was uiteindelijk toch geen sprake. De man werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Maar over zijn precieze toestand is nog niet meer bekend.

De aanrijding zal wel voor problemen zorgen voor het goederenverkeer in de haven. De bovenleiding werd namelijk zowat volledig afgerukt. Infrabel is ter plaatse, maar het ziet er naar uit dat de herstellingswerken nog een hele tijd zullen duren.